اليوم السابع
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أكرم القصاص
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السعودية: إيقاف 60 شخصا بينهم موظفون حكوميون بتهم فساد

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 03:20 م
السعودية: إيقاف 60 شخصا بينهم موظفون حكوميون بتهم فساد الشرطة السعودية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنها نفذت 3426 جولة رقابية خلال شهر، وأسفرت عن التحقيق مع 148 شخصا وإيقاف 60 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ" كشفت أن المتهمين من منسوبى وزارات "الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان"، وتمثلت أبرز جرائم الفساد المالى والإدارى فى (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).

ودعت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد إلى المساهمة في الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.

 


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