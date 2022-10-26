اليوم السابع
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الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين بشركة مياه شرب كفر الشيخ

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:14 م
الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين بشركة مياه شرب كفر الشيخ الدكتور محمد فريد
كتب هانى الحوتى

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أصدر الدكتور محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1571 لسنة 2022، بشأن اعتماد تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ.
 
ونص القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية، في عددها رقم 237 الصادر اليوم الأربعاء، على:
 
صندوق تأمين شركة مياه الشرب بكفر الشيخ
صندوق تأمين شركة مياه الشرب بكفر الشيخ

شروط العضوية والاشتراكات
شروط العضوية والاشتراكات

رسم العضوية لكل اشتراك
رسم العضوية لكل اشتراك

المزايا التأمينية
المزايا التأمينية

الإعارات والإجازات
الإعارات والإجازات
 
يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.
 
ويذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.
 
وترتبط صناديق التأمين الخاصة بقطاع التأمين، والتي تعد أحد أشكال أدوات الادخار، وهي عبارة عن أنظمة تأمينية خاصة، يتم تسجيلها بالسجل المنشأ لهذا الغرض بالهيئة، بحيث تصبح منفصلة عن الجهة المنشئة لها، ويتم تكوينها لأغراض منح مزايا لمجموعة من العاملين بالجهة المنشئة للصندوق، وتكون فى شكل مزايا تأمينية أو معاشات إضافية أو مزايا اجتماعية أو رعاية صحية.

الرقابة المالية

شركة مياه كفر الشيخ

صندوق تامين

اخبار الاقتصاد



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