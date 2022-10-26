وقال الرئيس العراقي -خلال لقائه اليوم الأربعاء، سفيرة الولايات المتحدة لدى العراق آلينا رومانوسكى، إن العراق يتطلّع وبقوة إلى الانخراط بجهود مواجهة ظاهرة التغيّر المناخى باعتبار البلد أحد أكثر الدول تأثراً بظروف المناخ وآثارها على البيئة والاقتصاد والحياة.

وخلال اللقاء سلمت السفيرة الأمريكية الرئيس العراقى رسالة خطية من المبعوث الرئاسي الخاص لشؤون المناخ جون كيرى، تتعلق بمؤتمر قمة المناخ فى شرم الشيخ "كوب 27" والمزمع انطلاقه مطلع الشهر المقبل بشرم الشيخ، حيث أشارت الرسالة إلى التطلع لحضور الرئيس العراقي القمة من أجل العمل المشترك، والتأكيد على المواثيق المُبرمة في قمة جلاسكو للمناخ وأهداف اتفاق باريس للمناخ.

وأعربت الرسالة - وفقا للوكالة الوطنية العراقية "نينا" - عن سعادة الولايات المتحدة بالعمل مع العراق في موضوع المناخ إلى جانب الشركاء الآخرين؛ من أجل إيجاد نقاط مشتركة لتحقيق الأهداف المرجوة في حماية البيئة وضمان مستقبل الأرض والأجيال المقبلة.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء فى اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.