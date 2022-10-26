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الرئيس السيسي يشيد بجهود "الوكالة الجامعية للفرانكفونية"

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 04:21 م
الرئيس السيسي يشيد بجهود "الوكالة الجامعية للفرانكفونية" الرئيس السيسي
كتب سمير حسنى

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أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجهود الوكالة الجامعية للفرانكفونية لحرصها على إطلاق المبادرة المتميزة بتخصيص أسبوع عالمى للفرانكفونية العلمية سنويا.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمة أمام اعمال النسخة الثانية من الأسبوع العالمي للفرانكفونية العلمية، ليس هناك شك أن هذا النمط المتفرد من الدبلوماسية العلمية يتيح الفرصة للتبادل والتفاعل بين خبرات البحث العلمى بما يقدم من شكل عملى وفى إطار متميز من الحوار والتعاون والتضامن نموذجا عمليا أمثل للإمكانات الواسعة لاستثمار الحوار مع الآخر والتواصل بين الثقافات لتحقيق غايات إنسانية عليا تصب فى صالح الجميع أعمالا لمبادئ المساواة والإخاء والحرية.


الرئيس السيسي

مصر

السيسي

الفرانكفونية



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