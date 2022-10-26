الرئيس السيسي: الغلبان مش ناقص غُلب.. و"حياة كريمة" تتكلف تريليون جنيه

إبراهيم حسان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن تشخيص حالة مصر واحد، ونحن لن نستطيع حل المشكلات إلا بتقديم أفكار، متابعا: "مش بطلب من الناس تعمل حاجة ولكن يكون قلبك مع اللي بيتعمل، وإحنا قلبنا كلنا على قلب بعض، والغلبان مش كفاية غلب؟!".

وتحدث الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري عن أهمية مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري، قائلا: "البرنامج ده هيتكلف تريليون جنيه، والشركات غلت عليا الأسعار 30%، وبرضو هنعمل اللي إحنا عايزينه".

وأكمل الرئيس: "مش هقدر أعمل أحسن تعليم للناس، ولكن لما نلاقي دخلنا في السنة تريليون دولار هيحصل، علشان هنفق على التعليم تريليون جنيه، وكلنا لازم نبقى على قلب رجل واحد علشان نحل المسائل".