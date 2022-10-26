الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتهنئة بيوم الأمم المتحدة

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.
الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتهنئة بيوم الأمم المتحدةالأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:02 م
الرئيس عبد الفتاح السيسى
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