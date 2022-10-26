اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتهنئة بيوم الأمم المتحدة

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:02 م
الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتهنئة بيوم الأمم المتحدة الرئيس عبد الفتاح السيسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.


الرئيس عبد الفتاح السيسى

الأمم المتحدة

مصر

أخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة