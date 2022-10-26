الرئيس السيسى يوفد مندوبًا للتهنئة بيوم الأمم المتحدة

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أوفد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، محمد نجم الأمين برئاسة الجمهورية إلى مكتب المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة بالقاهرة؛ للتهنئة بمناسبة يوم الأمم المتحدة.