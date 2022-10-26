الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل تقسيم قطعة أرض فى الجيزة

كتبت - مرام محمد

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية، في عددها رقم 237 الصادر بتاريخ 26 أكتوبر سنة 2022، قرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اعتماد مشروع تعديل تقسيم تجزئة قطعة أرض كائنة في 22 شارع إبراهيم الكومى بنزلة البطران بحوض بحر خالد نمرة 3 الهرم - الجيزة.

ونص القرار رقم 1414 لسنة 2022، أنه وبعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى مذكرة الوحدة المحلية لمدينة الجيزة - إدارة التقسيم بشأن طلب استصدار قرار باعتماد مشروع تعديل تقسيم تجزئة قطعة أرض الكائنة 22 شارع إبراهيم الكومى بنزلة البطران بحوض بحر خالد نمرة 3 الهرم - الجيزة وذلك بضم القطعة (436) إلى (406) والتي تمثل القطعة (أ) من مشروع التجزئة المعتمد في 2/5/2004 والتعامل عليها كقطعة واحدة.

وتضمن القرار في مواده، اعتماد مشروع تعديل تقسيم تجزئة قطعة أرض الكائنة 22 شارع إبراهيم الكومى بنزلة البطران بحوض بحر خالد نمرة 3 الهرم - الجيزة وذلك بضم القطعة (436) إلى (406) والتي تمثل القطعة (أ) من مشروع التجزئة المعتمد في 2/5/2004 والتعامل عليها كقطعة واحدة، طبقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وبناء على كتاب وزارة الإسكان والمرافق بتاريخ 3/11/2009 الخاص بمشاريع الضم والتجزئة للتقسيم المعتمد وذلك بالشروط الآتية:

1-التعامل على القطعتين (436) و (406) الكائنة 22 شارع إبراهيم الكومى بنزلة البطران بحوض بحر خالد نمرة 3 الهرم، كقطعة واحدة.

2-يجب النص على الشروط بعاليه ضمن عقود التعامل وتسرى على المشترى وليس للإدارة أي مسئولية تخص الملاك وخلو العين من الحقوق العينية.

3-لا يجوز عمل أي تعديلات في هذا المشروع إلا بعد الرجوع لإدارة القسم.

4-تخضع القطع التي بصددها التعديل لاشتراطات المنطقة.

5-إنشاء مبنى على القطعة الموضحة بالرسم.

6-لا يجوز إنشاء شوارع داخلية.