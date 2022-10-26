"التموين" تدرس اليوم عروض شركات توريد زيت الطعام

كتب مدحت وهبة

تفحص الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عروض الشركات التي ستتقدم للمناقصة رقم 6 لسنة 2023/2022، التي سبق وأعلنت عنها الهيئة لتوريد زيت طعام محلى، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية "بحد أدنى 3000 طن زيت صويا، 1000 طن زيت عباد، حيث سيتم توفير زيت الطعام وطرحه للمواطنين على البطاقات التموينية وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

على جانب آخر، تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لأصحاب البطاقات التموينية من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة والمنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، ويتم الصرف فى صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.