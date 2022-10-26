اليوم السابع
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الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:59 م
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"التموين" تتعاقد على شراء 14 ألف طن زيت طعام والمخزون 6 أشهر

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 06:43 م
"التموين" تتعاقد على شراء 14 ألف طن زيت طعام والمخزون 6 أشهر زيت تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تعاقدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية على كمية 14 ألف طن زيت صويا خام صب مستورد فى إطار توجيهات القيادة السياسية للحفاظ على المخزون الإستراتيجى من السلع الغذائية لمدة لا تقل عن 6 أشهر.
 
كان الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ قذ تقريرًا من مديرى المديريات التموينية بالمحافظات التى تقوم بزراعة الأرز الشعير لهذا العام وتشمل محافظات "الدقهلية والشرقية ودمياط وكفر الشيخ والبحيرة والمنوفية والغربية والقليوبية" وشمل التقرير ارتفاع عدد المضارب من القطاع الخاص المشتركة فى موسم تسويق الأرز الشعير لتصل إلى 90% بالإضافة إلى مضارب القطاع العام وأنه تم توريد ما يقرب من 200 ألف طن أرز طن سعير حتى الآن، والحصاد مستمر حتى 15 ديسمبر 2022.

التموين

مخزون الزيت

زيت الطعام

زيت الطعام مخزون زيت الطعام



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