"التضامن": دعم الأسر الفقيرة ومحدودى الدخل لرفع مستوى معيشتهم

كتب مدحت وهبة

وقعت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، مذكرة تفاهم مع موريزيو رايلى مدير المعهد الدولى للدراسات الزراعية المتطورة لدول البحر المتوسط بإيطاليا "معهد سيام باري"، وذلك لتنفيذ مبادرات تنموية مشتركة متمثلة فى تنفيذ دورات تدريبية وأنشطة بحثية، وتبادل الخبرات والمعلومات فى مجال التنمية الإقليمية بما يتفق مع سياسة الحكومة المصرية.

ويأتى ذلك التعاون فى إطار أن وزارة التضامن الاجتماعى المنوطة بعمل شبكات الأمان الاجتماعى للفئات الأكثر احتياجاُ، وذلك عن طريق دعم وحماية الأسر الفقيرة، ومحدودى الدخل من أجل رفع مستوى معيشتهم، وكذلك فى إطار سياسة الوزارة التى تقوم على ثلاثة محاور هي: "الحماية والرعاية والتنمية"، حيث قامت الوزارة بإطلاق برنامج "فرصة" الذى يعد برنامجا للتمكين الاقتصادى ويهدف إلى تعزيز روح العمل والإنتاج والانتقال من مرحلة الاعتماد على الغير إلى مرحلة الاستقلال الاقتصادى، وتوفير الفرص البديلة للفقراء من الشباب والنساء والأشخاص ذوى الإعاقة، وخلق البيئة الداعمة للمشروعات المولدة للدخل، وتقديم نماذج شراكات التنمية المستدامة.

واتفق الجانبان على التعاون فى مجالات تعليم وتوظيف الشباب، وإعداد وتمويل، وتنفيذ ومتابعة وتقييم المشروعات، وتطوير شامل للمناطق الريفية والساحلية، والتمكين الاقتصادى للمرأة، بالإضافة إلى إقامة مشروعات للشباب والمرأة فى قطاع الأغذية الزراعية، والمنتجات السمكية، والحرف التراثية، والقطاعات المصرية الأخرى ذات الأولوية فى السوق المحلى، والتخطيط الاستراتيجى للتنمية المحلية، وتنفيذ برامج ومشروعات تنمية محلية.

وتقوم وزارة التضامن الاجتماعى بتقديم الدعم المؤسسى والإدارى للأنشطة التى سيقوم بها معهد سيام بارى فى مصر، وتسهيل التعاون بين المعهد والجهات التابعة للوزارة لتنفيذ التدريب اللازم، وتوفير التمويل اللازم من المنظمات الدولية أو القطاع الخاص المصرى أو التمويل الحكومي.

كما يقوم معهد سيام بارى بتقديم التعاون للوزارة فى تحليل أولويات التدخل لتوفير الدعم اللازم للمشروعات والبرامج التى تقابل هذه الأولويات، وتضمين الوزارة والمؤسسات التابعة لها فى التدريبات والأبحاث والمؤتمرات والندوات الخاصة بشبكات التعاون الإقليمى، وكذلك التدريبات الاكاديمية والفنية، ومشروعات التنمية.