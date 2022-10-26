البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وأجنبية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 10557 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 1972 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 12852 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 4311 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.85% ليصل إلى مستوى 2227 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.81% ليصل إلى مستوى 3195 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات لعدد 125.2 مليون سهم بقيمة 534.9 مليون جنيه.

وأعلنت شركات أم ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، والكابلات الكهربائية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، شراء الأولى 585 ألف سهم خلال جلسة أمس الثلاثاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 0.06%، وشراء الثانية 425 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.93%، وشراء الثالثة 2.5 سهم، تمثل نسبة 0.08% من أسهم الشركة، وشراء الرابعة 200 ألف سهم، وشراء الخامسة 200 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.48%.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي العربية لإدارة وتطوير الأصول، الدولية للأسمدة والكيماويات 500 ألف سهم، 5385 سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للأسمدة والكيماويات 300 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة راية القابضة للاستثمارات المالية 145 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بي انفستمنتس القابضة، المصرية للمنتجعات السياحية 166.4 ألف سهم، 30 ألف سهم، 669 ألف سهم، 5 آلاف سهم، 517.9 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي مدينة نصر للإسكان والتعمير، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 3 ملايين سهم، 50 ألف سهم، على التوالي.

في سياق منفصل وافق مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، على قبول استقالة المهندس عقيل بشير رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي من رئاسة مجلس الإدارة، مع استمراره كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي، وتعيين المهندس نجيب ساويرس رئيسًا تنفيذيًا لمجلس الإدارة اعتبارًا من 1 نوفمبر المقبل.

كما وافق المجلس، بحسب بيان الشركة للبورصة المصرية، على تعيين مروان حسين مديرًا تنفيذيًا للشركة اعتبارًا من ذات التاريخ، على أن تعرض القرارات على الجمعية العامة للمساهمين قرارها في أول اجتماع لهم، بما في ذلك التعديلات المقرر عرضها وبحثها في الجمعية العامة المقبلة في شأن تشكيل مجلس الإدارة، وفقًا للنظام الأساسي للشركة واقتراحات مجلس الإدارة في حينه.

ومن جهة أخرى قالت شركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة سددت مبلغ 700 ألف دولار لتسوية الدعوى القضائية ضد إحدى الشركات التابعة لبلتون، وهي شركة مؤسسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت شركة القلعة للاستشارات المالية، إن محكمة الدقي الجزئية حكمت بقبول معارضة الشركة وإلغاء الحكم ضدها في دعوتين لسابقة الفصل فيها، وذلك بخصوص 3 شيكات بإجمالي قيمة 8.366 مليون دولار.

في سياق آخر قالت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك، إنه تم ببيع 1,735 وحدة خلال الشهور التسعة الأولى من 2022، وهو ما ساهم في تحقيق إجمالي مبيعات متعاقد عليها بقيمة 11.8 مليار جنيه، بزيادة 119% مقارنة بإجمالي المبيعات المتعاقد عليها والتي وصلت إلى 5.39 مليار جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من 2021.

قالت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين المستشار المالي وهو شركة فينبي للاستشارات المالية عن الأوراق المالية للقيام بأعمال تقييم فندق ستيلا شرم المملوك للشركة الاسكندنافية للاستثمارات والتنمية السياحية، بغرض البيع مع مراعاة أحكام المادة (43) مكرر من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية.