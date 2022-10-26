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البرلمان العراقى يحدد جلسة غد الخميس لمنح الثقة لحكومة محمد السودانى

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 05:58 م
البرلمان العراقى يحدد جلسة غد الخميس لمنح الثقة لحكومة محمد السودانى رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى
كتب أحمد جمعة

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أعلن رئيس مجلس النواب العراقى محمد الحلبوسى، الأربعاء، أن جلسة البرلمان ستعقد على تمام الساعة الثانية ظهر الخميس لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السودانى.

ويجرى مكتب رئيس الوزراء العراقى المكلف محمد شياع السودانى، اليوم، عملية التدقيق النهائى للأسماء المرشحة لتولى المناصب الوزارية فى الحكومة الجديدة تمهيدا لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس.

أكدت مكتب إعلام الحكومة العراقية فى بيان له أن عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتى النزاهة والمساءلة والعدالة العراقية.

وأكدت مكتب إعلام الحكومة العراقية أن اللجان تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التى قدمها المرشحون، وأيضا التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائى بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم فى هيئتى النزاهة والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أى مرشح يؤشر عليه فى سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.

 

 

 


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