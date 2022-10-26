وقال شهود عيان في البلدة القديمة: "إنه تم إجبار المواطن سند العجلوني على هدم منزل له عبارة عن "غرفة" بحجة البناء دون ترخيص، وذلك في حارة "السعدية" مشيرين إلى أن الغرفة المذكورة يعيش فيها أربعة أشخاص".



وعلى صعيد متصل، أبعدت سلطات الاحتلال عضو لجنة الدفاع عن "سلوان"، الباحث فخري أبو دياب عن المسجد الأقصى المبارك، ومحيط البلدة القديمة لمدة أسبوع قابل للتجديد، وذلك بعد استدعائه للتحقيق.



وداهمت قوات الاحتلال عددًا من منازل المواطنين في بلدة "الطور"، شرق القدس المحتلة.