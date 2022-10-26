وذكر بيان صحفي نشرته المفوضية الأوروبية، عبر موقعها الرسمي قبل ساعات، تعليقًا على اجتماع عقده بيورن سيبرت، رئيس مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية، في برلين مع نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك بايل، حيث ناقش الطرفان مجموعة واسعة من القضايا ذات الأولوية بما في ذلك إعادة إعمار أوكرانيا، بالإضافة إلى الاتفاق على إطلاق فريق عمل أمريكي-أوروبي مشترك معني بقانون IRA.

وأضاف البيان أن فريق العمل الجديد سيعالج المخاوف المحددة التي أثارها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقانون الحد من التضخم، كما اتفق الجانبان على أهمية التنسيق الوثيق لدعم سلاسل التوريد المستدامة والمرنة عبر المحيط الأطلسي، بما في ذلك بناء اقتصاد الطاقة النظيفة.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع الأول لفريق العمل سيعقد الأسبوع المقبل بالاعتماد على مشاركة رفيعة المستوى من جانب المفوضية الأوروبية والحكومة الأمريكية، وبمجرد بدء عمل الفريق، سيواصل سيبرت المشاركات رفيعة المستوى بشأن هذه القضايا، بما في ذلك من خلال المشاركة مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان ومدير المجلس الوطني الاقتصادي الأمريكى برايان ديس وغيرهما من كبار المسئولين من الجانبين .

جدير بالذكر أن العديد من القوى الاقتصادية الكبرى، منها الاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية، اعتبرت أن القانون الأمريكي الجديد يضع وارداتها في وضعية غير متوازنة في سوق الولايات المتحدة، لأنه يوفر إعفاءات ضريبية للمركبات الكهربائية ومكونات بطاريات السيارات الكهربائية المصنّعة في أمريكا الشمالية فقط، ولا يشمل الصين وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي، و مع ذلك، توقع محللون أن يتوصل المسئولون من الجانبين إلى اتفاق يمنح شركات الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك شركات صناعة السيارات الكهربائية، نفس وضع الشركات الأمريكية في السوق الأمريكية.