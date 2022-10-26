"الإعلام والوعى البيئى" ندوة بالأعلى للثقافة اليوم لاستضافة مصر قمة المناخ

كتبت منال العيسوي

تنظم لجنة الإعلام بالمجلس الأعلى للثقافة، مساء اليوم الأربعاء ندوة تحت عنوان " الإعلام والوعى البيئى" برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة.

من جانبه أكد الدكتور جمال الشاعر مقرر اللجنة، أن الندوة تانى فى إطار استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر المقبل، واتجاه الأنظار نحو هذه القمة التى يحضرها قادة العام، وشخصيات رفيعة المستوى من الأمم المتحدة

وخلال الندوة سيتم مناقشة جهود مصر فى دعم قضايا تغير المناخ، بمشاركة لجنة الجغرافيا والبيئة فى المجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور عبد المسيح سمعان، كما تدير الندوة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام جامعة فاروس بالإسكندرية عضو لجنة الإعلام .

تضم قائمة المتحدثين الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب أستاذ الجيولوجيا بجامعة عين شمس والخبير العالمى بمنظمة اليونسكو، والدكتورمجدى علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة االعرب، والدكتور محب الرافعى أستاذ الدراسات البيئية ودكتور هشام عزمى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بجانب أعضاء لجنة الإعلام.