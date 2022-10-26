الأرصاد: أمطار خفيفة تمتد إلى القاهرة ومزيد من تحسن الأحوال الجوية غدا

كتب سمير حسنى

فسرت الدكتورة منار غانم «عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية»، أسباب سقوط أمطار فجائية ورعدية على عدة مناطق أمس، مشيرة إلى أن منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا وكتل هوائية رطبة من البحر المتوسط تسببت في سقوط الأمطار أمس.

توقعت « عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية» في مداخلة لـ«اكسترا نيوز» تراجع كميات الأمطار بشكل كبير عن أمس، منوهة بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحرى لتمتد إلى السواحل الشمالية الغربية ومناطق من القاهرة الكبرى.

أشارت «غانم» إلى أن درجات الحرارة ستكون حول معدلاتها الطبيعية ، لتشهد البلاد مزيدا من التحسن في الأحوال الجوية وانحسار الأمطار على السواحل الشمالية بدءا من غدٍ الخميس.