استمرار توافد المشاركين فى محاكاة انتخابات مجلس الشيوخ بجنوب سيناء

جنوب سيناء ـ فايزة مرسال

يستمر توافد الناخبين على لجان الاقتراع فى محاكاة انتخابات مجلس الشيوخ بمراكز الشباب بمحافظة جنوب سيناء، لليوم الثانى على التوالى، حيث تم فتح اللجان فى جميع المقرات في تمام التاسعة صباحًا ويستمر فتحها اليوم حتى آخر ناخب متواجد داخل المقر الانتخابى للإدلاء بصوته، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتوجيهات محمد فتحى توفيق، وكيل الوزارة ومتابعة أحمد عبد العزيز، وكيل المديرية.

وشكلت غرفة عمليات رئيسية برئاسة وكيل الوزارة، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني ومسئولي برلمان الشباب والطلائع ومدير الشؤون القانونية ومركز المعلومات .

وتضم الجولة الأولى 14 محافظة هى (كفر الشيخ، الغربية القليوبية، الشرقية، الدقهلية، المنوفية، بورسعيد، الاسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، دمياط) وتجرى عملية التصويت الإلكترونى فى المرحلة الثانية خلال يومى 25 و 26 أكتوبر.

ومن جانبه قال أحمد عبد العزيز وكيل المديرية إنه يوجد إقبال كبير من الشباب للتصويت فى محاكاة مجلس الشيوخ بجميع مراكز الشباب بمدن المحافظة.

جدير بالذكر أن نموذج المحاكاة يعد النموذج المماثل لنموذج محاكاة انتخابات البرلمان، والذى لاقى نجاحاً كبيراً بين جموع الشباب، علماً بأن تشكيل مجلس الشيوخ المصرى فى القانون يتكون من 300 عضو.