ارتفاع سهم أوراسكوم للتنمية 12.5% خلال جلستين بعد عرض "سوديك"

ارتفع سهم شركة أوراسكوم للتنمية مصر، بنسبة 12.45% خلال جلستى اليوم وأمس، ليصل إلى مستوى 6.420 جنيه، عقب تلقى الشركة عرضًا من شركة الدار الإماراتية من خلال شركتها "سوديك" للاستحواذ على مشروع "أو ويست" مقابل 2.46 مليار جنيه.

وكانت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، قد تلقت عرض مبدئى غير ملزم من شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار(سوديك) المملوكة بنسبة 85,5% لشركة الدار الإماراتية المطور العقارى الرائد فى الإمارات و"القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة فى أبو ظبى والمنطقة باستثمارات مباشرة وغير مباشرة فى العديد من الشركات، للاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية، إحدى الشركات التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، المالكة لمشروع O West والذى يتم تطويره على مساحة 4,2 مليون متر مربع بغرب القاهرة.

يتضمن عرض الشراء غير الملزم سعر شراء إرشادى ومبدئى بقيمة 2,46 مليار جنيه لإجمالى 100% من أسهم رأس مال شركة أوراسكوم العقارية، ويخضع العرض لاستيفاء العديد من الشروط، بما فى ذلك استكمال إجراءات فحص شامل نافى للجهالة على الشركة المنوطة بالعرض، وموافقات شركة أوراسكوم للتنمية مصر وموافقات جميع الجهات الحكومية المختصة.

ووافق مجلس إدارة أوراسكوم للتنمية مصر على أن يتيح لشركة سوديك إجراء الدراسات النافية للجهالة المطلوبة بشكل حصرى طبقًا لما هو متفق عليه كما فوض إدارة الشركة فى التفاوض على الصفقة.