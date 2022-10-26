إقالة وزير العدل فى باراجواى بعد سماحه بإدخال جثمان قائد ميليشيا لسجن للنساء

وكالات الأنباء

أعلن رئيس باراجواى ماريو عبدو بينيتيز، إقالة وزير العدل لسماحه بإدخال جثمان زعيم ميليشيا قتل على يد الجيش إلى سجن للنساء حتى تتمكن أخته النزيلة فى السجن من توديعه.

وجاء فى بيان صدر عن مكتب الرئيس، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أنه جرت "إقالة وزير العدل "ادغار تابوادا ومدير سجن الراعى الصالح".

وأفادت الشرطة بأن أوزفالدو فيالبا قائد ميليشيا "الجيش الشعبى الباراجوايانى" الماركسية اللينينية قتل الأحد الماضى على يد الجيش فى شمال شرق البلاد مع اثنين من رفاقه.

وبعد ذلك نقل أقاربه جثمانه إلى سجن للنساء حيث تقضي أخته الشريكة في تأسيس الجيش الشعبي عقوبة من أجل أن تلقي نظرة الوداع عليه.

وقال وزير العدل قبل ساعات من إقالته إن الأسرة: "وصلت بشكل غير متوقع إلى سجن النساء، وظهر النعش بشكل مفاجىء".

وأوضح الوزير أن فيالبا "39 عاما" الذي كانت الدولة قد خصصت مكافأة قدرها 150 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات عنه قد تم تسليم جثمانه بالفعل إلى مقبرة، لكن أقاربه جاؤوا بعد ذلك ونقلوه إلى السجن.

وسمح لنعش فيالبا بدخول سجن النساء بمرافقة عشرات من أفراد شرطة مكافحة الشغب، حيث منحت أخته كارمن "50 عاما" 5 دقائق لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وقال تابوادا إن وزارة العدل سمحت بدخول النعش "لأسباب إنسانية"، مشيرا إلى سوابق مشابهة.

وتحمل السلطات "حزب الشعب الأورجواياني" مسؤولية قتل نحو 80 جنديا وشرطيا ومدنيا وخطف أكثر من 10 أشخاص.