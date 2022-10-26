إصابة 11 عاملا فى انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بأسيوط

أسيوط- فريق محافظات

أصيب 11 عاملا بإصابات متفرقة بأنحاء الجسم، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة مركز الغنايم بمحافظة أسيوط، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الغنايم المركزى وأسيوط الجامعي.

كان اللواء أحمد جمال الدين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من الخدمات الأمنية على الطريق الصحراوى الغربى يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى دائرة مركز الغنايم.

وبالانتقال والإسعاف تبين صحة البلاغ وتبين انقلاب سيارة ربع نقل تحمل لوحات معدنية أرقام " 5461-ى ر ج" تابع لإحدى شركات المقاولات بجانب الطريق بالصحراوى الغربى أسيوط- القاهرة دائرة مركز الغنايم، ونتج عن الحادث إصابة 11 عاملا بجروح وكسور متفرقة بأنحاء الجسم.

تم رفع آثار الحادث، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.