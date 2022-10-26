إصابة مواطنين فى حادث انقلاب سيارة مواد غذائية فى الفيوم

أصيب شخصان فى حادث انقلاب سيارة نقل ثلاجة مواد غذائية بالطريق الإقليمى بالفيوم وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى إخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثلاجة مواد غذائية بطريق القاهرة الفيوم الصحراوى بين الطريق الإقليمى وكمين كوم أوشيم ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين إصابة مواطنين وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم الجامعى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.