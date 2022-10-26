أمن قنا يضبط مسجل خطر وبحوزته 41 تذكرة شابو و19 قطعة حشيش

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء علي العاصي، مدير المباحث الجنائية بقنا، من ضبط مسجل خطر بحوزته شابو وحشيش وسلاح ناري بقنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد تمكن قوة أمنية برئاسة المقدم محمود حمد الله، رئيس مباحث قسم قنا، والنقيب عبد الرحمن أبو القاسم، والنقيب عمر ياسر، والنقيب مصطفى رفعت، معاوني مباحث قسم قنا، من ضبط رشيدي. ج، 46 عاما، وشهرته الأسطورة، ومسجل خطر مخدرات، بحوزته 41 تذكرة شابو مخدر، و19 قطعة حشيش، وسلاح نارى، ومبلغ مالي.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.