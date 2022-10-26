أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مستريح شبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية، جهودها لضبط مستريح بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم لشراء أجهزة كهربائية لتجهيز بناتهن وفر هاربا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود عدة بلاغات من المواطنين يتهمون أحد الأشخاص بدائرة القسم بالاستيلاء على أموالهم، نظير شراء أجهزة كهربائية لتجهيز بناتهم وقام بالاستيلاء عليها وفر هاربا.

وأوضح المواطنين بالبلاغ، أن المتهم استولى على مبالغ مالية تصل إلى 4 ملايين جنية من السيدات والرجال بمنطقة بهتيم بشبرا، نظير شراء ثلاجات، غسالات، وأجهزة تليفزيون، ثم قام بغلق المحل الخاص به واختفى تماما، وعندما حاولوا التواصل معه اكتشفوا أنه لاذا بالفرار بأسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.