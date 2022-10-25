3 من مصابى حادث انهيار جزء من منزل بالشرقية يغادرون المستشفى

الشرقية فتحية الديب

غادر 3 مصابين من بين المصابين الستة في حادث انهيار جزء من عقار قديم في قرية كفر الحمام بالزقازيق في الشرقية المستشفى، قبل قليل؛ بعد تلقيهم الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.

وكان اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من اللواء محمد الجسمي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا من شرطة النجدة بانهيار جزء من منزل مكون من دور أرضي وطابقين، بقرية كفر الحمام التابعة لمركز ومدينة الزقازيق على 6 مواطنين تصادف مرورهم وقت حدوث الواقعة.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من صفاء خليل، 60 عامًا، باسم مصطفى، 23 عامًا، ونبيل سمير 24 عامًا، وصبحي حسن، 62 عامًا، تنوعت إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وسحجات وكدمات وإصابة الأخير بكسر بالساق اليسرى، وجرى نقل اثنين منهم لمستشفى الزقازيق العام وإصابتهم خفيفة وغادرا المستشفى عقب تحسن حالتهما، فيما تم نقل المصابين الأربعة الآخرين إلى مستشفى الأحرار التعليمي وتحسنت حالة أحدهم وغادر المستشفى.