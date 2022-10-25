3 أسباب لفرط تصبغ الإبط.. إليك 4 طرق لتفتيحها أبرزها التقشير

كتبت ميرفت رشاد

قبل أن نتعمق في تفاصيل فرط التصبغ تحت الإبط ، يجب أن نوضح شيئًا واحدًا، قد تجعلك الإعلانات المصوّرة تعتقد أن كل شخص لديه منطقة تحت الإبط ناعمة ومتجانسة تمامًا والحقيقة؟ بعض الناس لديهم لون تحت الإبط أغمق بشكل طبيعي تمامًا، جلد الإبط أكثر حساسية ، لذلك إذا كنت ترغب في تخفيف فرط التصبغ، فيجب معرفة أسبابه و أفضل النصائح لتقليله، وفقا لما نشره موقع "mindbodygreen".

أسباب حدوث فرط التصبغ تحت الإبط:

1 .الحلاقة:



من المعروف أن الحلاقة بشفرة غير حادة تسبب عددًا كبيرًا من المشاكل ، ويرجع ذلك أساسًا إلى احتمالية قطع الجلد والتسبب في ظهور طفح جلدي، يمكن أن يؤثر لون البشرة على فرط التصبغ ككل بما في ذلك الإبطين، النظرية هي أن الخلايا الصباغية POC أكثر حساسية ، وبالتالي فإن أي نوع من الإصابات يمكن أن يسبب فرط تصبغ ما بعد الالتهاب، هذا ما قالته طبيبة الأمراض الجلدية Naana Boake .

2 .الطفح الجلدى:



إذا احتك قميصك ذهابًا وإيابًا على الإبط ، فمن المرجح أن تصاب بطفح جلدي، الشيء نفسه ينطبق على مزيل العرق ، إذا بدأت للتو في استخدام منتج جديد تحت ذراعيك وتبع ذلك ظهور طفح جلدي ، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب عنصر مزعج، قد يكون هذا عطورًا أو مجرد رد فعل تحسسي.

3 .الأمراض الجلدية:



إذا لم يتلاشى فرط تصبغ الإبط ، فقد يكون ناتجًا عن مرض كامن أو حالة جلدية، أشياء مثل ظهور مرض السكري الجديد ومتلازمة التمثيل الغذائي ، وبعض الاضطرابات الوراثية والعدوى بالفطريات والبكتيريا يمكن أن تسبب أيضًا فرط تصبغ تحت الإبط .

طرق لتفتيح تصبغ تحت الإبط:



1 . التقشير.



قد يساعد تقشير الإبطين برفق قبل الحلاقة على منع فرط التصبغ عن طريق تقليل مخاطر إصابة الجلد، هذا يمكن أن يمنحك حلاقة أكثر نعومة ويقلل من احتمالية ظهور الطفح الجلدى

2 .جرب إزالة الشعر بالليزر



إزالة الشعر بالليزر هي أفضل طريقة على المدى الطويل ولكنها قد تسبب تهيجًا قصير المدى، يعتبر الشمع خيارًا آخر ولكنه قد يسبب تهيجًا أكثر للإبط إذا تم استخدامه كثيرًا أو باستخدام شمع ساخن جدًا.

3 .استخدم مزيل العرق الخالي من العطور.



قد يكون سبب الطفح الجلدى هو مزيل العرق الموضعي خاصةً إذا كان جديدًا، يوصي بتجنب المنتجات التي تحتوي على صودا الخبز (إذا كنت حساسًا) والعطر والمواد المهيجة الأخرى .

4 .قلل الاحتكاك بالملابس الضيقة.



حاول الحد من الملابس الضيقة من المرجح أن يحدث هذا النوع من التهيج بشكل خاص أثناء التمرين أو في أي وقت تحرك فيه ذراعيك لأعلى ولأسفل.