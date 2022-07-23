بعد اكتشاف علاج البهاق.. اعرف تفاصيل الدواء ونتائجه على المرضى

كتبت نهير عبد النبى

أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة على كريم ruxolitinib من Incyte بناءً على البيانات التي تم جمعها من تجربتين سريريتين مكررتين للمرحلة الثالثة ووجدت أن 30 ٪ من المرضى الذين استخدموا الكريم استعادوا 75 ٪ أو أكثر من إعادة تصبغ الجلد على الوجه وحوالي 20 ٪ من المرضى استعادوا ما لا يقل عن 50٪ أو أكثر من إعادة تصبغ الجسم بعد 24 أسبوعًا.

وحسب ما ذكره موقع statnews قال جيم لي ، نائب رئيس مجموعة إنسيتي لالتهاب الرأس والمناعة الذاتية ، إنه قبل الموافقة على ruxolitinib ، واسم علامته التجارية Opzelura ، اقتصر مرضى البهاق على العلاجات الخفيفة التي تدار في عيادة الطبيب الآن ، يمكنهم استخدام الكريم في المنزل.

وقال ديفيد روزمارين ، طبيب الأمراض الجلدية في مركز تافتس الطبي والمحقق الرئيسي في التجربة السريرية للعلاج ، إن ما يقرب من نصف المرضى الذين أصيبوا بالبهاق يلاحظون الأعراض في سن العشرين تراوحت أعمار المشاركين في الدراسة المسجلين بين 12 و 17 عامًا.

ومن تجارب المرضى للدواء الجديد يحكى بيراردو ريفاس إنه اكتشف البهاق عندما ظهرت عليه بقعًا بيضاء على ركبتيه وصدره في سن العاشرة تقريبًا، و قال إنه جرب الفيتامينات ، والكريمات الموضعية ، والعلاج بالأشعة فوق البنفسجية ، بعضها ساعد ، بينما كان للبعض الآخر لا فائدة منه.

وكان تصبغ وجهه وذراعيه ويديه أكثر ما يحبطه خلال الفترة التي قضاها في البحرية حيث كان يعمل ريفاس في بيئة شديدة الضغط كمراقب جوي ، وقال إن إزالة التصبغ انتشر بسرعة أكبر و عندما واجه قرار تجديد عقده مع الجيش ، قال ريفاس إنه اختار حالته الصحية.

بحلول عام 2020 ، قال ريفاس إنه تخلى عن إيجاد علاج للبهاق ، حتى علم بتجربة إنسيتي السريرية من صديقه وبدأ في استخدام كريم ruxolitinib ، الذي قال إنه يمتص في الجلد في غضون دقائق.

بعد عام كامل من الدراسة السريرية مزدوجة التعمية ، وعام آخر باستخدام كريم ruxolitinib أثناء تمديد التسمية المفتوحة للمشاركين في التجربة ، قال ريفاس إن لديه أقل من 5٪ من التصبغ على وجهه وحوالي 20٪ على باقي جسده .

يعمل الدواء عن طريق قمع الجهاز المناعي المفرط النشاط لدى المرضى ؛ يرتبط بمستقبلات كيناز (JAK) المرتبطة بـ Janus على سطح الخلية المناعية التي تهدف إلى تدمير خلايا الجلد أو الخلايا الصباغية بمجرد تثبيط الخلايا المناعية ، تصبح الخلايا الميلانينية الجديدة قادرة على النمو في المنطقة ، وببطء و تعود الصبغة إلى جلد المريض.

بسبب عملية إعادة التصبغ فأن بعض المرضى يحتاجون إلى مزيد من الوقت لمعرفة فوائد كريم ruxolitinib. من ستة أشهر إلى سنة واحدة من الاستخدام ، زادت نسبة المرضى الذين عانوا من إعادة صبغ الوجه بنسبة 75٪ على الأقل من 30 ٪ إلى ما يقرب من 50٪.

من غير الواضح ما الذي سيحدث للمرضى إذا توقفوا عن استخدام الكريم أو استخدموه بشكل أقل تكرارًا من الاستخدام الموصوف مرتين يوميًا ، وهو نظام قال يتطلب الانضباط والمواظبة عليه وقد يكون من الممكن دمج الكريم مع علاجات أخرى ، مثل العلاج بالضوء ، لتسريع إعادة تصبغ الجلد .