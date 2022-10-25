وكالة الطاقة الدولية: أسواق الغاز المسال ستشهد شحًّا أكثر فى المعروض العام المقبل

كتبت -مروة الغول

قال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول اليوم إن أسواق الغاز الطبيعي المسال العالمية ستشهد شحّا أكثر في المعروض العام المقبل مع زيادة واردات أوروبا مع احتمال انتعاش الطلب الصيني وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأضاف في مؤتمر خلال أسبوع الطاقة الدولي في سنغافورة إن 20 مليار متر مكعب فقط من طاقة الغاز الطبيعي المسال الجديدة ستُطرح في السوق العام المقبل، وأن العالم في خضم "أول أزمة طاقة عالمية حقيقية".

ورأى وزير الاقتصاد وحماية المناخ الألماني روبرت هابيك أن "الوسيلة الأكثر فعالية" لاحتواء أسعار الغاز في أوروبا تكمن في استغلال "القوة السوقية" للاتحاد الأوروبي ككل، مما يسمح "للاعبين الرئيسيين بالتنسيق".

ووصف الوزير الألماني بـ"المنطقي" الحديث عن ممر ديناميكي للأسعار من أجل تجنب التقلبات المفرطة، وقال إن سقف السعر الثابت ليس الأداة الصحيحة، وفقا لما نقلته وكالة "آكى" الإيطالية.

وأشار هابيك، في تصريح للصحفيين على هامش اجتماعات مجلس الطاقة في لوكسمبوج، إلى القرارات بشأن آلية ضبط ذروة أسعار الغاز والمنصة المشتركة للشراء وغيرها ستعرض اليوم ولكن سيتم البت فيها بشكل نهائي في المجلس الأوروبي المقبل.