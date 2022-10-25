وفد من وحدة السكان بالأقصر يناقش التعاون مع جامعة جنوب الوادى لدعم الشباب

الأقصر – أحمد مرعى

قام وفد من وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر، بزيارة إلى مقر مركز (كريتيفا) بجامعة جنوب الوادي بقنا، وتم عمل اجتماع لبحث سبل التعاون المشترك وتوفير كل الإمكانيات لشباب محافظة الأقصر، والإستفادة من كل برامج مركز ( TEIC ) والمعتمدة من وزارة الاتصالات بحضور كلا من مهندس أحمد جاد، ومهندس طه جاد، وحسين الواحي، ممثلين عن إدارة المركز.

وجاء ذلك اتساقاً مع رؤية اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لتنفيذ خطة وحدة السكان بديوان عام محافظة الأقصر في تأهيل الشباب لسوق العمل والسعي الدائم لخلق فرص حقيقية لصقل مهارات الشباب ريادياً وفنياً ومواكبة كل ما هو جديد في مجال الرقمنة والتحول الرقمي.

كما تم الاتفاق على توفير برامج وكورسات معهد NTI التابع لوزارة الاتصالات، وستقوم إدارة وحدة السكان بإبرام مذكرة التعاون المشتركة بين الأطراف الثلاثة والاعلان عن كل البرامج المجانية وشروط الاشتراك بها، كما قامت وحدة السكان بزيارة حاضنة الأعمال بطيبة ومعاينة المشروعات والمصانع التي تعمل بها ومدى كفاءة المنتجات التي تقوم تلك المصانع بتصنيعها أو المنتجات التي يتم تصديرها للخارج.

وتم مناقشة أن تقوم وحدة السكان بتنظيم رحلات للشباب لمقر الحاضنة والمنطقة الصناعية لتشجيع الشباب على عمل المشروعات الخاصة بهم وتقديم كل المساعدة اللازمة لهم، وشارك في الزيارة مدير حاضنة الأعمال بالأقصر الدكتور أحمد شاهين، ورجاء شوقي مدير وحدة السكان، ومنسق المسئولية المجتمعية لوحدة السكان الدكتور أحمد العراقي.