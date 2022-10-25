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أكرم القصاص
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وظائف وحماية اجتماعية.. توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بختام المؤتمر الاقتصادى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 04:17 م
وظائف وحماية اجتماعية.. توجيهات الرئيس السيسى للحكومة بختام المؤتمر الاقتصادى توجيهات الرئيس السيسى للحكومة فى ختام المؤتمر الاقتصادى (إنفوجراف)

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الحكومة بتنفيذ العديد من الإجراءات المهمة والضرورية من أجل توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة.

كما أشاد الرئيس السيسى بالحوار والمناقشات التي تمت خلال المؤتمر الاقتصادى الذى تختتم فعالياته اليوم، الثلاثاء، بالعاصمة الإدارية، وأوصي بانعقاد المؤتمر الاقتصادي سنويا، مؤكدًا على تنفيذ جميع مخرجات المؤتمر.

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 فيما جاءت توجيهات الرئيس للحكومة فى ختام المؤتمر الاقتصادى كالتالى:

توجيه الحكومة بالعمل على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية

توجيه الحكومة بعمل تقييم شامل ودورى للإجراءات الاقتصادية

توجيه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة

التأكيد على ضرورة توفير فرص عمل للمواطنين فى كل مناطق الدولة

البدء فورا بوضع التشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى

العمل والسعى المستمر لتحسين مستوى معيشة الفئات الأكثر فقرا

 


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