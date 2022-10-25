محافظة الجيزة: لا تعطيل للدراسة.. وغدا يوم دراسى عادى

كتبت مرام محمد

أكدت محافظة الجيزة، أنه لا تعطيل للدراسة غدا الأربعاء، وغدا يوم دراسى عادى، وذلك بعد الرجوع والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية.

وتواصل محافظة الجيزة، جهود شفط مياه الأمطار، حيث دفعت المحافظة بفرق ومعدات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها؛ وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الجيزة.

وأشار منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة بالمناطق التي تشهد سقوط أمطار بالمحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظة، مشيراً إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ ومعدات الشركة؛ للتعامل الفوري مع مياه الأمطار.

وشهدت محافظة الجيزة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وشديدة في بعض الأماكن بالمحافظة، حيث سقطت كميات كبيرة من مياه الأمطار بمناطق: فيصل والهرم والطريق الصحراوي والرماية والمتحف المصري الكبير، وأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق البراجيل وإمبابة وبشتيل وصفط اللبن والبحر الأعظم والمهندسين وأوسيم والحوامدية وأطفيح.