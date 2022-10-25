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وحدة الدعم الإلكترونى بجامعة حلوان الأهلية تخصص رابطا للتواصل مع الطلاب

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:23 م
وحدة الدعم الإلكترونى بجامعة حلوان الأهلية تخصص رابطا للتواصل مع الطلاب وحدة الدعم الإلكتروني جامعة حلوان الأهلية
كتب محمد صبحى

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في إطار تحقيق التواصل بين جامعة حلوان الأهلية والطلاب أطلقت وحدة الدعم الإلكتروني بشئون الطلاب بالجامعة رابط مخصص لطلاب برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة.
 
ويمكن لطلاب برنامج التصميم الداخلي البيئي بكلية الفنون والفنون التطبيقية الدخول على الرابط والحصول على كل المعلومات التي يرغبون في معرفتها عن الكلية والجدول الدراسية وكذلك يمكن من خلاله التواصل مع أعضاء هيئة التدريس بالكلية والحصول على المقررات الدراسية، ويمكن للطلاب الدخول على الرابط من هنا والاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من خلاله وهو:
http://app2.helwan.edu.eg/hnu/eid
 
وتقوم وحدة الدعم الإلكتروني بجامعة حلوان الأهلية بإطلاق رابط مخصص لكل كلية وبرنامج بالجامعة للتيسير على الطلاب وتحقيق التواصل الدائم والمستمر مع جامعتهم.

جامعة حلوان الأهلية

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