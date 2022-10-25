هشاشة العظام.. هل هناك علاقة بين الكسل وضعف عظامك؟

كتبت إيناس البنا

نقص الكالسيوم في العظام يقلل من كثافة وقوة العظام، مما قد يؤدي إلى مزيد من المضاعفات مثل الموقف السيئ وعدم التوازن وآلام المفاصل المستمرة والكسور المتكررة.

ما يسبب هشاشة العظام ليس فقط الاضطرابات البيولوجية مثل عدم التوازن الهرموني والتاريخ العائلي ونقص التغذية، ولكن أيضًا عامل مهم جدًا في أسلوب الحياة، بعبارة أخرى ، فإن الشخص الذي يختار أن يعيش أسلوب حياة غير مستقر لا بد أن يعاني من نقص في صحة العظام بمرور الوقت.

ما مدى دقة تسبب الكسل في حدوث هشاشة العظام؟



وفقا لموقع " healthsite"، يمكن أن يكون لمصطلح الكسل معان مختلفة، فيمكن أن يعني عدم وجود الدافع للقيام بأي نوع من الحركة أو تجنب الأنشطة البدنية، ويمكن لأي شخص يعمل طوال اليوم ولكنه غير قادر على ممارسة الرياضة، وتناول التغذية الجيدة، وإضافة ليلة نوم جيدة إلى روتينه اليومي أن يصاب بهشاشة العظام بسهولة.

إلى أي مدى بالضبط يؤدي الخمول إلى صحة العظام السيئة؟



فيما يلي 3 خطوات لفهم هذا بشكل أكبر:

تؤدي ساعات الجلوس الطويلة :



تؤدي ساعات الجلوس الطويلة إلى الاستخدام غير الفعال للجهاز العضلي الهيكلي؛ فالشخص العادي يجلس لمدة 8-9 ساعات في العمل وساعتين أخريين أثناء السفر إلى العمل، بإضافة ساعتين أخريين من الجلوس في المنزل ، يصل إجمالي ما يصل إلى 12 13 ساعة من الجلوس في المتوسط ​​كل يوم، يؤدي القيام بذلك على مر السنين إلى الضغط والتأثير على مفاصل الورك والظهر، مما يجعلها ضعيفة، كما أن ارتداء الكعب في العمل لساعات طويلة يؤثر أيضًا على قوة العظام.

يؤدي نقص القوة والتدريب إلى ضعف العظام والمفاصل:



يفقد الأفراد غير النشطين 20 40٪ من كتلة عضلاتهم طوال حياتهم. يؤثر نمط الحياة السيئ على عملية الشيخوخة ، وتفقد العضلات والمفاصل غير المستخدمة قوتها.

تؤدي الحوادث البسيطة المتكررة إلى إصابة المفاصل:



بمجرد أن تصبح العظام والمفاصل ضعيفة، فإن السقوط الطفيف والحوادث تصبح أمرًا معتادًا. يؤدي التعرض للإصابة مرارًا وتكرارًا إلى إضعاف العظام ، مما يؤدي إلى مزيد من المتاعب، في مثل هذه الحالات، لا تكفي الراحة البسيطة ، ويلزم التدخل الطبي العاجل لإعادة قوة العظام وكثافتها المفقودة.

المناطق الأكثر تضررا هي عظام العمود الفقري والورك، يمكن للمرء ببساطة أن يبدأ باتخاذ تدابير وقائية في المنزل من خلال قضاء بعض الوقت فقط في تدريب وتقوية العظام والعضلات ؛ الحفاظ على الجسم نشطًا ودافئًا ؛ تناول الأطعمة الغذائية الصحيحة مثل الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين د ، واستشارة خبير للكشف المبكر والعلاج المناسب لهشاشة العظام.