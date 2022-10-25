نقل متضررى انهيار منزل بالشرقية لنزل الشباب مؤقتا وفحص حالة المنازل المجاورة

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية الحالة الصحية لمصابي حادث انهيار مبني ملحق بعقار قديم بقرية كفر الحمام التابعة لرئاسة مركز ومدينة الزقازيق ، و كلف وكيلا وزارتي التضامن الإجتماعي والشباب والرياضة بتوفير سكن بديل للمواطنين المتضررين من سقوط العقار بمخيمات الإيواء التابعه للتضامن الإجتماعي ونزل الشباب بمديريه الشباب والرياضة كما كلف المحافظ وكيلة وزارة التموين بتوفير المواد الغذائية اللازمه للمتضرربن باماكن الإيواء حتى انتهاء اللجنه المشكله من فحص الحالة الإنشائية للمنزل والمنازل المحيطة به والتأكد من سلامتها حفاظا علي سلامة.

كان فور وقوع الحادث ، دفعت بسيارات الإسعاف لتقديم الإسعافات الأولية اللازمة ونقل حالات الإصابة لأقرب مستشفى وكذلك سيارات الحماية المدنية لفرض كردون أمني لمنع وصول الأهالى لموقع الحادث، ولتسهيل عمليات رفع أنقاض المنزل المنهار.

ومن جانبها أوضحت الدكتوره أسماء عبد العظيم، المتحدثه الرسميه لمحافظة الشرقية أن انهيار المبني الملحق حدث نتيجه قيام أحد الجيران بأعمال حفر لبناء منزله نتج عنه تصدعات وسقوط لأجزاء من المبني وأسفر عن إصابه 6 أشخاص وتم نقلهم لمستشفيتي الزقازيق العام والأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم دون وقوع أي حالات وفاه، و هم اصابه " ص.خ.ا "والتي تبلغ من العمر 60 عاماً باشتباه ما بعد الارتجاج، " ن.س.أ"، والذي يبلغ من العمر 24 عاما بكدمات وسحجات بأنحاء متفرقه من الجسم وتم تحسن حالته والخروج من المستشفى، " ب.م.ع" والذي يبلغ من العمر 23 عاما باشتباه ما بعد الإرتجاج وتم تحسن حالته والخروج من المستشفى، و " ص.ح.أ " والذي يبلغ من العمر 62 عاما بكسر بالساق الأيسر، " م.أ.م"، والذي يبلغ من العمر 34 عاما بتهتك في القدم اليمني ، " ع.ع.ع" والذي يبلغ من العمر 14 عاما بكسر بالقدم اليمني وجميعهم تم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج.

وأضافت المتحدثة الرسمية لمحافظة الشرقية أن محافظ الشرقية أعطى توجيهاته للدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بمتابعة الحاله الصحية للمصابين وتوفير كافة أوجه الرعايه الصحية والعلاجية لهم حتى تماثلهم للشفاء وعودتهم لمنازلهم بسلام بالإضافه إلى تكليف الإدارة الهندسية بالمحافظة بمراجعة الحالة الإنشائية للعقارات السكنية المجاورة للمنزل المنهار ، بعد إخلاء قاطنيها حفاظاً على سلامتهم.

و كانت غرفة العمليات بمركز إدارة الأزمات والكوارث بالديوان العام، قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل بقرية كفر الحمام بمركز الزقازيق نتج عنه 6 حالات اصابه دون الإبلاغ عن أي حالات وفاه أو مفقودين.