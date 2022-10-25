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نقابة الأطباء تنعى الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض الكلى بالقصر العينى

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 10:40 ص
نقابة الأطباء تنعى الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض الكلى بالقصر العينى الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض الكلى بطب القصر العيني
كتبت آية دعبس

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نعت نقابة أطباء مصر الدكتور رشاد برسوم أستاذ أمراض الكلى بطب القصر العيني، وتسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
 
الدكتور رشاد برسوم، أستاذ متفرغ والرئيس الأسبق لأقسام الأمراض الباطنة، ومؤسس مركز القصر العيني لأمراض الكلى والديلزة بجامعة القاهرة، الرئيس الأسبق للجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، ثم اللجنة المركزية للبورد القومي المصري، مؤلف لفصول في 42 كتابا مرجعيا دوليا و 200 بحثا عن امراض الكلى، حاصل على جائزة النيل والجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، كما حصل على عدة جوائز دولية أهمها الجائزة الدولية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى وجائزة روسكو روبنسون للجمعية الدولية لأمراض الكلى..الرئيس المؤسس للإتحاد الإفريقي لأمرض الكلى والرئيس الأسبق لكل من الجمعيتين المصرية والعربية لأمراض وزرع الكلى، والسكرتير العام الأسبق للجمعية الدولية لأمراض الكلى.
 
 
رشاد برسوم
 

 


نقابة الأطباء

أمراض الكلى

شهداء الاطباء

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رشاد برسوم



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