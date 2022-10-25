ندوات توعوية عن منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية حملة توعية عن منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال عقد ندوات ولقاءات جماهيرية من داخل مكتبة مصر العامة، وذلك بالتعاون مع محافظة الإسماعيلية، وقد استهدفت ممثلي الهيئات الحكومية، وعددا من النقابات المهنية بالمحافظة.

وتهدف الندوات إلى تعزيز الوعي حول أهمية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد ومميزاته، إضافة إلى دور وخدمات الهيئة العامة للرعاية الصحية في ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنتفعين بجودة عالمية.

وقد شملت الندوة عدة لقاءات توعوية بهدف: شرح مميزات مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد، كأكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر، يضمن علاج كل المصريين، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لهم بعدالة وكرامة وجودة عالمية.

وتعد منظومة التأمين الصحي الشامل نظاما تكافليا اجتماعيا، تقدم من خلاله خدمات طبية ذات جودة عالية لجميع فئات المجتمع دون تمييز، وتتكفل الدولة من خلال تلك المنظومة بغير القادرين فهي بمثابة نظام صحى إلزامى تكافلى اجتماعي للدولة وفق القانون رقم 2 لسنة 2018.

وخلال الندوة، أشارت دكتورة رضوى إمام المشرف العام على التوعية والمبادرات بهيئة الرعاية الصحية إلى أن المنظومة الجديدة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات التشخيصية والعلاجية، كما تتيح للمنتفع الحرية في اختيار مقدمي الخدمة الصحية كما تعمل على تقليل الإنفاق الشخصي من المواطنين على الخدمات الصحية والحد من الفقر بسبب المرض.

وأكدت دكتورة ماجدة مهنى، مدير إدارة رضاء المنتفعين بفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية، أن المنظومة تساهم في تسعير الخدمات الطبية بطريقة عادلة، وحصول المريض على الخدمة دون اللجوء إلى إجراءات إضافية.

وأضافت أن الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل المنظومة وليس الفرد وأن نظام التأمين الصحي الشامل يقوم على فصل تقديم الخدمة عن تمويلها عن آليات الرقابة عليها، وذلك من خلال 3 هيئات رقابية وهم الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

وتتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية ضبط وتنظيم تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة وتتولى تقديم الخدمات الصحية.

وتقوم هيئة التأمين الصحي الشامل على إدارة وتمويل وشراء الخدمات الصحية ، كما تحدد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية معايير الجودة والاعتماد للمنشآت الصحية والرقابة الصحية على استدامة الجودة داخل المنشآت.

وفي نهاية الندوة تم الرد على كافة التساؤلات والاستفسارات التي تواجه المواطنين عند تلقي الخدمة الصحية، والاستماع إلى مقترحاتهم؛ بهدف الوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين.

وتستمر حملات التوعية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، لتصل لكافة المواطنين؛ لتوعيتهم بدور الهيئة في توفير خدمات الرعاية الصحية للمنتفعين باستخدام أحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، وزيادة الوعي لدى المواطنين، ورصد كافة التحديات التي تواجه المستفيدين والعمل على حله.