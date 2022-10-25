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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:12 م
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ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار فى شارع الأزهر بالقاهرة

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 12:30 م
ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق عقار فى شارع الأزهر بالقاهرة حريق - أرشيفية
كتب سليم على

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أمرت النيابة العامة بجنوب القاهرة، بندب معمل الأدلة الجنائية، لمعاينة حريق اندلع في عقار بمنطقة الأزهر بالقاهرة، وإعداد تقرير حول أسباب الحريق والتأكد من وجود من وجود شبهه جنائية من عدمه.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق مخازن أدوات منزلية وبلاستيكات داخل عقار من 3 طوابق فى شارع الأزهر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار سكني فى شارع الأزهر، وتم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
وتبين من خلال الفحص ،نشوب الحريق بالطابق الثاني والثالث علوي والتهمت النيران محتويات مخازن أدوات منزلية وبلاستيكية وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمكن رجال الحماية من عمليات الإخماد بالكامل.

 


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