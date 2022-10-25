نائب رئيس اتحاد العمال: الرئيس السيسي طمأن العمال على مستقبلهم

كتبت آية دعبس

أكد مجدى البدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم فى ختام المؤتمر الاقتصادى بث روح الطمأنينة لعمال مصر حول مستقبلهم المادى والوظيفى خلال المرحلة القادمة، وذلك عندما دعا أصحاب الأعمال فى حالة الدخول فى إدارة شركات قطاع الأعمال العام بعد التفريط فى العمال، وعدم اتخاذ أى إجراءات تنال من حقوقهم.

ونصحهم الرئيس السيسي بمحاربة الفقر وليس الفقراء لأن هذه الفئة التى تعتبر الأقل دخلا لا تمثل نفسها فقط وإنما تمثل وأسرهم الذين هم جزء كبير من المجتمع.

وقال الرئيس أيضا إنه يعلم تماما بأن أجور العمال فى مصر قليلة ويجب ألا يقل دخل المواطن عن ١٠ آلاف جنيه شهريا حتى يستطيع أن يعيش حياة كريمة وإنه لا يستطيع تطبيق ذلك حاليا بسبب الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد حاليا نتيجة الأزمات العالمية، والتى ألقت بظلالها على الجميع.

وأضاف البدوى، أن كلمة الرئيس حملت مزيدا من الأخبار السارة للعاملين عندما أعلن الرئيس دعم الدولة المصرية لأصحاب الأعمال والمصدرين والعمل على حل مشاكلهم حتى يستطيعون العودة من جديد للسوق المصرى بنفس الكفاءة السابقة وبالطبع هذا سيمكن أصحاب الأعمال من توفير مزيدا من فرص العمال للشباب، بالإضافة إلى قدرة أصحاب الأعمال على دفع حقوق العمال فى مواعيدها المقررة وكذلك تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأشاد البدوى بقرار الرئيس السيسي بزيادة الحزم الاجتماعية للطبقات الأقل دخلا خلال المرحلة القادمة حتى يستطيعوا مواجهة أعباء الحياة.

وفى النهاية، شدد البدوى على قدرة الدولة المصرية على مواجهة الأزمات التى تواجهها طالما أن الرئيس يؤمن بأهمية الحوار والاستماع إلى جميع الآراء والمكاشفة مع شعبه.