أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه الحكومة بعدم تحميل المواطن أعباء إضافية

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالبدء الفوري لوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي ونصائح الخبراء الاقتصاديين لتكون خارطة طريق لمسار الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، مع توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دوري للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها.

ووجه الرئيس السيسي الحكومة خلال كلمته بختام المؤتمر الاقتصادى – مصر 2022، قائلا: "أوجه الحكومة بالعمل على عدم تحميل المواطن لأعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية، ومن ضمن المسار اللي قلنا هنمشي فيه قلنا هنعمل فرص عمل في كل حتة في الدنيا، تجتذب طبقات بسيطة ومحدودة، وشغالين في الكلام ده من 7 سنين، ومش أقل من 5 لـ6 مليون إنسان شغالين على الأراضي المصرية".

وتابع الرئيس السيسي: "الواقع الموجود في العالم تأثيره سلبي جدا على كل الدنيا، والشعوب بتعاني، وإحنا في مصر حالتنا مش هتتحمل ضغط أكتر من كده، بل بالعكس هتحتاج مننا نزود مظلتنا للحماية الاجتماعية في المرحلة الموجودين فيها حتى نخف على المواطنين تداعيات الأزمة دي، بذلك أوجه الحكومة بتعزيز مظلة الحكومة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرا"... وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

غدا.. أمطار بأغلب الأنحاء تمتد للقاهرة الكبرى والصغرى بالعاصمة 19 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى متوسطة على الوجه البحرى، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية، تكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 27 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 19 درجة، وسوهاج العظمى 29 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

المترو يرفع حالة الطوارئ تحسبا لسقوط الأمطار بغزارة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت إدارة مترو الأنفاق عن حالة طوارئ بالتزامن مع تساقط الأمطار، تضمنت ضرورة تخفيض سرعة المترو فى المحطات السطحية بالخطوط الثلاثة حالة السقوط الغزير للأمطار، مع تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة انتظام حركة المترو خلال فترات سقوط الأمطار.

وأكدت إدارة المترو على التنسيق مع الأحياء حالة تراكم مياه على شريط المترو للدفع بسيارات لشفطها، ورصد تراكمات الأمطار على شريط المترو خلال فترات سقوط الأمطار.

كما شددت شركة المترو على التعامل السريع مع أى تراكمات لمياه الأمطار على شريط المترو سواء من خلال شفطها أو تخفيض السرعة، وإيقاف حركة المترو فورا إذا ارتفعت تراكمات الأمطار على شريط المترو بما يؤثر على سلامة التشغيل.

عودة خدمة واتساب إلى طبيعتها بعد عطل فى كل أنحاء العالم

عادت خدمة واتساب إلى طبيعتها بعد عطل لعدة ساعات عتسبب فى شلل للكثير من القطاعات حول العالم.

وكانت شبكة التراسل العالمية واتساب، قد أكدت حدوث عطل فى أكبر شبكة تراسل فى العالم والذى أدى إلى حالة شلل للكثيرين من المعتمدين على التطبيق حول العالم لاسيما فى قطاعات الأعمال.

وقال المتحدث باسم واتساب، فى رد أرسلته شركة ميتا المالكة للتطبيق، "نحن على علم بأن البعض يواجهون حاليًا صعوبات في إرسال الرسائل على تطبيق واتساب"، "نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

البنك المركزى: تريليون و800 مليار جنيه قروضا للأسواق خلال 2019 - 2022

قال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى، إنه لا توجد تنمية مستدامة فى أى دولة دون تنمية القدرات الصناعية، مشيرا إلى أن القطاع الصناعى يعنى معدلات نمو وتشغيل وفرص عمل.

أضاف "نجم" خلال جلسة خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات واليات تحفيز القطاع ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022، أن البنك المركزى والقطاع المصرفى يهتم بشكل كبير بالصناعة، مؤكدا أن حجم الإقراض يتراجع عند وجود مخاطر، ولكن حدث العكس خلال أزمة كورونا، حيث حدث نموا فى حجم القروض الممنوحة للسوق من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2022 ووصل إلى تريليون و800 مليار جنيه أى بزيادة قدرها 93%، أما حجم الإقراض المقدمة لقطاع الصناعى فزادت من 700 مليار إلى تريليون و200 مليار جنيه أى بنسبة بلغت 63%، ما يعنى 20% نموا فى معدل الإقراض خلال العامين الماضيين.

الأرصاد: أمطار على شرق القاهرة والدلتا وتكاثر السحب الرعدية الممطرة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على مناطق من القاهرة الكبرى وخاصة شرق القاهرة وشرق الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة ورعدية أحيانا.

ومن المتوقع أن تمتد الأمطار إلى مناطق من السواحل الشرقية ومدن القناه وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد مع تقدم الوقت، وتزداد حدة الأمطار مع تقدم ساعات النهار تكون رعدية أحيانا، كما تنشط الرياح على بعض المناطق نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحابة.

و يشهد اليوم الثلاثاء ، انخفاض فى درجات الحرارة ، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية ، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، لطيف فى أول الليل مائل البرودة فى أخره على كافة الأنحاء.

وفاة المحامى الكبير فريد الديب بعد صراع مع المرض

توفى منذ قليل المحامى المعروف فريد الديب بعد معاناة مع المرض.

يعتبر فريد الديب من أشهر الأسماء فى عالم المحاماة بمصر، وعلى مدار السنوات الماضية تولى الدفاع بالعديد من القضايا التي شغلت الرأي العام المصرى.

وزير المالية من المؤتمر الاقتصادى: ميكنة كل الإجراءات الضريبية ديسمبر المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تم ميكنة كل الإجراءات الضريبية بداية من تقديم الإقرار الضريبي، وإصدار الفاتورة الإلكترونية والايصال الإلكتروني، خلال شهر ديسمبر من هذا العام، وتم البدء في هذه الإجراءات حتى ديسمبر.

وأضاف خلال كلمته في جلسة "خارطة طريق لتطوير الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "تم ضخ استثمارات ضخمة جدا لمكينة ورقمنة المأموريات الضريبية والمراكز والمنافذ الضريبية.. وجار العمل على كل الأمور المتعلقة بالضرائب مثل التأخر في الفحص ونعمل على التكامل بين المنظومة الضريبية بما ينعكس بشكل إيجابي على تحسين بيئة الأعمال في معاملات قطاع الصناعة".

الصحة: مصر خالية من إصابات الكوليرا وقضينا عليه منذ عقود

أكدت وزارة الصحة والسكان أن مصر خالية تماما من مرض الكوليرا مشيرة إلى أن المرض تم القضاء عليه منذ عقود طويلة.

وقالت تقارير الطب الوقائى بوزارة الصحة، إن الكوليرا من الأمراض الخطيرة، وتؤدي إلى إسهال شديد وفقدان كمية كبيرة من السوائل، لافتة إلى أن هذا المرض خطير ويظهر بسبب تلوث المياه أو الأكل.

وأضافت التقارير، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية بالمطارات والموانىء لمنع تسرب المرض عبر المسافرين والعائدين من الخارج .

وتابعت التقارير، أنه تم رفع حالة الترصد للكشف عن أى إصابات، مشيرة إلى أن البرتوكول العلاجى للحالات المرضية للأمراض الوبائية والمعدية متوفر داخل المستشفيات.

محافظة القاهرة تنتهى من إجراءات قرعة تسليم وحدات ماسبيرو للسكان

انتهت محافظة القاهرة بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات القرعة الخاصة بالسكان، تمهيدا لتسليم وحدات مثلث ماسبيرو وذلك بعد انتهاء اعمال الإنشاء والتشطيبات، وتوصيل المرافق.

وتم الانتهاء من استقبال أوراق السكان، تمهيدا لإجراء القرعة على أرقام الوحدات السكنية، لضمان تكافؤ الفرص لجميع السكان الراغبين فى العودة وعددهم 935 أسرة، وعقب إجراء القرعة سيتم التسليم بشكل فورى، بحيث يتم تسكين المشروع خلال شهرين تقريبا.

يشار إلى أن منطقة ماسبيرو تقع فى محافظة القاهرة، ويحدها كورنيش النيل من الجهة الغربية، وشارع 26 يوليو من الجهة الشمالية، وشارع الجلاء من الجهة الشرقية، وميدان عبد المنعم رياض من الجهة الجنوبية، ويبلغ طول الواجهة المائية للمنطقة حوالى 900 م، ويبلغ مسطحها التقريبى حوالى 75.19 فدان بكل ما تشمله من مبانٍ ومعالم قائمة، وتتميز المنطقة بوجود العديد من الاستعمالات المميزة، وأهمها مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، مبنى وزارة الخارجية، مبنى دار المعارف، فندق هيلتون رمسيس، والقنصلية الإيطالية، وانطلاقاً من توجه الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى المعيشة للفئات التى تقطن بها، تم البدء فى أعمال تطوير المنطقة المصنفة كمنطقة غير آمنة ذات خطورة من الدرجة الثانية.