ملك بريطانيا تشارلز الثالث يقبل استقالة ليز تراس من منصب رئيس الوزراء

أعلن قصر "باكنجهام" اليوم الثلاثاء، قبول ملك بريطانيا تشارلز الثالث استقالة رئيسة الوزراء ليز تراس؛ وذلك وفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية دون الإشارة إلى المزيد من التفاصيل.
وكانت تراس قد أعلنت استقالتها الإسبوع الماضي من رئاسة حزب المحافظين وبالتالي من الحكومة البريطانية بعد 45 يوما فقط من توليها السلطة، في أعقاب حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر الماضي والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني.
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