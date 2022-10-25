ملك بريطانيا تشارلز الثالث يقبل استقالة ليز تراس من منصب رئيس الوزراء

وكانت تراس قد أعلنت استقالتها الإسبوع الماضي من رئاسة حزب المحافظين وبالتالي من الحكومة البريطانية بعد 45 يوما فقط من توليها السلطة، في أعقاب حزمة التخفيضات الضريبية غير الممولة التي تم الإعلان عنها في 23 سبتمبر الماضي والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية وتراجع سعر صرف الجنيه الإسترليني.