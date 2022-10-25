اليوم السابع
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الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:19 ص
أكرم القصاص
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مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار فى بريطانيا

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 11:11 ص
مقتل وإصابة 3 أشخاص جراء إطلاق نار فى بريطانيا الشرطة البريطانية - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت شرطة العاصمة البريطانية اليوم الثلاثاء، أن شخصين اثنين لقيا حتفهما فيما أصيب آخر بجروح خطيرة إثر تعرضهم لإطلاق نار في منطقة "إلفورد" الواقعة شرقي العاصمة "لندن".

 

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث عقب تلقيها أنباء عن وقوع اشتباكات وإطلاق نار، مشيرة إلى أنه تم نقل المصاب البالغ من العمر 30 عاما إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج لأن حالته حرجة.

 

وأضافت القناة أنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

 


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