مصرع 9 أشخاص جراء إعصار "سيترانج" فى بنجلاديش

وقال مسئولون في بنجلاديش، حسبما نقلت شبكة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الثلاثاء، إن عمليات الإجلاء الجماعي التي بدأت قبيل وصول الإعصار إلى اليابسة ساعدت في إنقاذ الأرواح، لكن الحجم الكامل للخسائر والأضرار لن يعرف إلا بعد استعادة الاتصالات.

ويصاحب الإعصار رياح تصل سرعتها إلى 88 كيلومترا في الساعة، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع أضرار كبيرة في مخيمات اللاجئين في جنوب شرق بنجلاديش حيث يعيش أكثر من مليون لاجئ من الروهينجا من ميانمار المجاورة في مراكز إيواء واهية.

ونصح المسئولون قرابة 33 ألف لاجئ من الروهينجا من الذين انتقلوا من المخيمات إلى جزيرة معرضة للفيضانات في خليج البنغال بالبقاء داخل منازلهم.

وتسببت أمطار غزيرة هطلت على شوارع العاصمة داكا في حدوث بعض الفيضانات وتعطيل حركة الركاب.