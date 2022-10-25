مصرع 10 وإصابة 7 فى حادث تصادم أسفل محور طلخا الجديد فى الدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقى 10 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 7 آخرين، جراء وقوع حادث مروع أسفل محور طلخا الجديد على الطريق الدولي الساحلي "جمصة - المنصورة" والرابط بين طريقي جمصة ودمياط الشرقي بناحية قرية شرنقاش التابعة لمركز طلخا محافظة الدقهلية نتيجة تصادم تصادم بين سيارة ميكروباص ونقل تريلا.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجد وشرطة تأمين الطرق والمنافذ بوقوع حادث بمحور طلخا الجديد ووجود متوفين ومصابين.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا، و10 سيارات إسعاف من طلخا وبلقاس، وجمصة، وشربين، ونبروه، والمنصورة، وتبين وقوع الحادث أسفل محور طلخا الجديد على طريق جمصة المنصورة الدولي الساحلي أمام كوبري شرنقاش، بين سيارة ميكروباص وسيارة نقل تريلا، وأسفر الحادث عن مصرع 10 وإصابة 7 أخرين، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى المنصورة العام ومشرحة المستشفى الدولي، وجار رفع أثار الحادث، وإخطار النيابة العامة لمعاينة مكان الحادث والتعرف على أسباب وقوعه.