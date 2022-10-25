مصرع شخص انهار عليه سقف محل عصائر بمدينة ببا فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقى شخص في العقد الرابع من العمر مصرعه، منذ قليل، إثر إنهيار سقف محل عصائر كائن بمدينة ببا جنوب محافظة بني سويف عليه، وجرى انتشال جثته من أسفل الأنقاض بمعرفة قوات الحماية المدنية، مساء اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بإنهيار سقف منزل قديم بشارع بورسعيد بمدينة ببا جنوب المحافظة، نتج عنه مصرع صاحب محل عصائر، يدعى "محمد.ع"، 38 عامًا، مقيم قرية المشارقة التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، واستطاعوا انتشال الجثمان وتم نقله بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق.

ومن جانبه أكد مدحت صلاح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، أن المنزل صادر له قرار ترميم وإخلاء، وبسبب خلافات بين ورثة المنزل رفضوا تنفيذ القرار.

وأوضح رئيس المدينة أن الشاب المتوفي كان مستأجر محل عصائر من الورثة، وخلال تواجده داخل المحل انهار عليه سقف المنزل بسبب الطقس السيء الذي تعرضت له المحافظة مساء اليوم.