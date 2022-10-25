مدير مخبز يعترف ببيع الدقيق المدعم فى السوق السوداء بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مدير مخبز بلدى تم ضبطه لاتهامه ببيع 14 طنا من الدقيق البلدي المدعم بأسعار السوق السوداء، لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مستغلا عمله فى إدارة المخبز، واستيلائه على كمية من حصة الدقيق المخصصة للمخبز.

وقال المتهم إنه يبيع الدقيق لعملائه من التجار، وأرشد عنهم، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكانت معلومات قد وردت لضباط مباحث التموين بالجيزة تفيد تورط مدير مخبز بلدي في الاستيلاء على الدقيق المدعم، وبيعه بالسوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، لتصرفه فى كمية قدرها (14,95 طن دقيق بلدى مدعم"مستندى") قام المذكور بالإتجار بها ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

كما تحقق النيابة العامة مع مدير مستودع إسطوانات بوتاجاز في الجيزة، لاتهامه بالتصرف فى كمية قدرها (450 اسطوانة بوتاجاز)، قام ببيعها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.