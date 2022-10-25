محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس يتفقدان ساحة مصر بحى الشرق.. صور

بورسعيد - محمد عزام

تفقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ساحة مصر بحي الشرق وذلك خلال جولة محافظ بورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس على عدد من المنشٱت والمشروعات بمحافظة بورسعيد .

وخلال الجولة، استعرض محافظ بورسعيد أعمال التطوير التي شهدتها ساحة مصر، والتي تضمنت إنشاء تمثال مصر ويسمي "أم الدنيا" وهو يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

كما تفقد المحافظ ورئيس الهيئة المنطقة المحيطة بساحة مصر للتعرف على خطة التطوير بالمنطقة، وأشاد رئيس هيئة قناة السويس بمشروع تطوير وإنشاء ساحة مصر، مؤكدا أنه يعد أحد المشروعات التجميلية والحضارية التي تم إنشاءها في بورسعيد، وتعكس تاريخ وحضارة بورسعيد.