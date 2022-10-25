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محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون المشترك

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 01:33 م
محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون المشترك محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك
كتبت – مرام محمد

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استقبل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمقر ديوان عام المحافظة، السفير إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك في مصر؛ لبحث التعاون المشترك فى مجالات تنمية المجتمع وخدمة المواطنين، وذلك بحضور هند عيد الحليم نائب محافظ الجيزة.

واستهل محافظ الجيزة، اللقاء بالترحيب بالسفير التشيكى مقدماً له التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه سفيراً لجمهورية التشيك في مصر، متمنياً له التوفيق فى تنمية التعاون المشترك بين جمهوريتى مصر العربية والتشيك.

وناقش محافظ الجيزة مع السفير التشيكى عدد من الملفات، مشيراً إلى إمكانيات تحولها لمشروعات مشتركة بهدف تحسين جودة المعيشة وتنوع مجالات الإستثمار خاصة بقطاع السياحة.

من جانبه أعرب سفير جمهورية التشيك عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً حرص بلاده على تعميق العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية فى مختلف المجالات.

محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك
محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك

 

محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون المشترك
محافظ الجيزة يستقبل سفير جمهورية التشيك لبحث التعاون المشترك

 

 


محافظ الجيزة

محافظة الجيزة

سفير جمهورية التشيك

السفير إيفان يوكل

التشيك

الجيزة



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