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محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار بأحياء المحافظة (الفيديو)

الثلاثاء، 25 أكتوبر 2022 07:05 م
محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار بأحياء المحافظة (الفيديو) شفط مياه الأمطار بالجيزة
كتبت - مرام محمد

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تزامنا مع حالة التقلبات الجوية التى تشهدها أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء، يتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود شفط مياه الأمطار، حيث دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات الشفط التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها؛ وذلك من خلال الفرق  المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري بمحافظة الجيزة.
وتشهد محافظة الجيزة سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وشديدة في بعض الأماكن بالمحافظة، حيث سقطت كميات كبيرة من مياه الأمطار بمناطق فيصل والهرم والطريق الصحراوي والرماية والمتحف المصري الكبير، وأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق البراجيل وإمبابة وبشتيل وصفط اللبن والبحر الأعظم والمهندسين وأوسيم والحوامدية وأطفيح.
 
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