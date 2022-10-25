محافظة الجيزة: ننسق مع الأرصاد الجوية بشأن تعطيل الدراسة غدا

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة أنه لم يتم الاعلان عن تعطيل الدراسة غدا، حتى الآن، وجارى رفع مياه الأمطار من الشوارع ويتم المتابعة مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس على مدار الساعة، حتى يتسنى للمحافظة اتخاذ قرارها.

وشهدت محافظة الجيزة سقوط أمطار متفاوتة الشدة ما بين خفيفة إلى متوسطة وشديدة في بعض الأماكن بالمحافظة، حيث سقطت كميات كبيرة من مياه الأمطار بمناطق: فيصل والهرم والطريق الصحراوى والرماية والمتحف المصرى الكبير، وأمطار خفيفة ومتوسطة على مناطق البراجيل وإمبابة وبشتيل وصفط اللبن والبحر الأعظم والمهندسين واوسيم والحوامدية وأطفيح.

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة جهود شفط مياه الامطار حيث دفعت محافظة الجيزة بفرق ومعدات الشفط التابعه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافه والتجميل والأحياء والمراكز للتعامل الفوري مع مياه الأمطار وسحبها وذلك من خلال الفرق المنتشرة على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى بمحافظة الجيزة.