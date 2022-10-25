ماذا يجب أن يأكل الأطفال في عمر السنتين؟ اعرفى أفضل نظام غذائى صحى

كتبت ميرفت رشاد

من الرائع أن يبدي طفلك اهتمامه بما يأكله ويريد أن يكون جزءًا من اختيار الأطعمة، بفضل اللغة المزدهرة والمهارات الاجتماعية لطفلك البالغ من العمر عامين ، فهو مستعد ليكون مشاركًا نشطًا في وقت تناول الطعام، لم يعد يجب أن يشرب من الزجاجة ويمكنه الآن تناول العديد من الأطعمة نفسها التي يستمتع بها باقي أفراد الأسرة، يجب أن يشتمل نظامه الغذائي على ثلاث وجبات صحية يوميًا ، بالإضافة إلى وجبة أو وجبتين خفيفتين، وفقا لما نشره موقع "medicalxpress".

بعض النصائح الخاصة بوقت الوجبات للأطفال الصغار بشكل عام:

حاول ألا تركز على كميات الطعام التي يتناولونها.

تجنب جعل أوقات الوجبات معركة.

انتبه إلى اتباع عادات الأكل الصحية، بما في ذلك الجلوس كعائلة في وقت الطعام.

ركز على اتخاذ خيارات غذائية صحية كعائلة.

في عمر السنتين ، يجب أن يكون الطفل قادرًا على استخدام الملعقة ، والشرب من الكوب بيد واحدة ، وإطعام نفسه بمجموعة متنوعة من الأطعمة التي تؤكل بالأصابع ومع ذلك ، لا يزالون يتعلمون المضغ والبلع بكفاءة وقد يبتلعوا الطعام في عجلة من أمرهم للعودة إلى اللعب لهذا السبب ، فإن خطر الاختناق في هذا العمر مرتفع.

تجنب هذه الأطعمة التي يمكن أن تبتلع كاملة وتسد القصبة الهوائية:

هوت دوج (ما لم تقطع إلى أرباع بالطول قبل تقطيعها إلى شرائح)

قطع زبدة الفول السوداني (يمكن دهن زبدة الفول السوداني بشكل رقيق على الخبز أو بسكويت ، لكن لا تعطي قطعاً من زبدة الفول السوداني لطفل صغير.)

المكسرات ، وخاصة الفول السوداني

الحلوى المستديرة الصلبة

عنب كامل

جزر خام ، كرفس ، فاصوليا خضراء

الفشار

طماطم كرزية (قطعها إلى أرباع)

قطع كبيرة من أي طعام مثل اللحوم أو البطاطس أو الخضار والفواكه النيئة

تشمل أفضل الأطعمة للأطفال الصغار ما يلي:

البروتينات مثل اللحوم والمأكولات البحرية والدواجن والبيض والمكسرات والبذور وفول الصويا

منتجات الألبان مثل الحليب أو الزبادي أو الجبن أو حليب الصويا المدعم بالكالسيوم

فواكه وخضراوات

الحبوب ، مثل خبز القمح الكامل ودقيق الشوفان

من الطبيعي أن يختار الأطفال الصغار من بين عدد محدود من الأطعمة، ويرفضون الأطعمة تمامًا ، ثم يغيرون تفضيلاتهم بمرور الوقت، لا تجبر طفلك على أكل شيء لا يريده، أفضل نهج هو السماح للطفل بالاختيار من بين عدد قليل من الخيارات الصحية والاستمرار في تقديم الأطعمة الجديدة مع تغير أذواقهم.

إن تقديم مجموعة متنوعة من الأطعمة وترك الخيارات لطفلك سيسمح له في النهاية بتناول نظام غذائي متوازن بمفرده، يحب الأطفال الصغار أيضًا إطعام أنفسهم. لذلك ، كلما أمكن ، قدمي لطفلك الأطعمة التي تؤكل بالأصابع بدلاً من الأطعمة المطبوخة التي تتطلب شوكة أو ملعقة لتناولها.

بالنسبة لمكملات الفيتامينات ، نادرًا ما تكون ضرورية للأطفال الصغار الذين يتناولون نظامًا غذائيًا متنوعًا ، مع استثناءات قليلة:

فيتامين د:

يحتاج الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا إلى 400 وحدة دولية من فيتامين د يوميًا ، بينما يحتاج الأطفال الأكبر سنًا والمراهقون إلى 600 وحدة دولية يوميًا. يمكن أن تمنع هذه الكمية من فيتامين د الكساح ، وهي حالة تتميز بتليين العظام وضعفها. إذا كان طفلك لا يتعرض بانتظام لأشعة الشمس أو يستهلك ما يكفي من فيتامين (د) في نظامه الغذائي ، فتحدث إلى طبيب الأطفال حول مكمل فيتامين د.

الحديد:

قد تكون هناك حاجة إلى الحديد الإضافي إذا كان طفلك يأكل القليل جدًا من اللحوم أو الحبوب المدعمة بالحديد أو الخضار الغنية بالحديد، قد تتداخل الكميات الكبيرة من الحليب مع الامتصاص الصحيح للحديد ، مما يزيد من خطر الإصابة بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

الكالسيوم:

يجب أن يحصل طفلك على كوبين من منتجات الألبان كل يوم، يمكن أن يأتي هذا من منتجات الألبان أو حليب الصويا أو الزبادي أو الجبن، سيوفر هذا معظم الكالسيوم الذي يحتاجونه لنمو العظام.