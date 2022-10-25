مؤتمر الاتحاد الدولى للنقل الجوى للسلامة 2022 يتناول مواضيع القيادة والتحديات

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات مؤتمر الاتحاد الدولى للنقل الجوى للسلامة 2022 الذى ينظمه الاتحاد الدولى للنقل الجوى "إياتا" وتستضيفه شركة طيران الإمارات فى دبى تحت شعار "النهوض بالقطاع - التحول الآمن نحو مستقبل أكثر مرونة" مع التركيز على موضوع القيادة فى مجال السلامة.

وتعليقًا على هذا الموضوع، قال نك كرين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن لدى أياتا: "يتعيّن على كبار المسؤولين التنفيذيين فى قطاع الطيران أن يكونوا قدوةً للموظفين فى الالتزام بمعايير السلامة وإظهار مزايا القيادة فى هذا المجال والالتزام الراسخ بثقافة السلامة الإيجابية والتحقق من اعتماد هذه الرؤية فى جميع أنحاء المؤسسة. وينطوى ذلك على أهمية محورية فى سياق الحفاظ على أعلى مستويات الأمان، ولا سيما بعد الاضطرابات التى شهدها القطاع فى العامين الماضيين وارتفاع الطلب على النقل الجوي".

وقام الاتحاد الدولى للنقل الجوى بتطوير ميثاق القيادة فى مجال السلامة بالتشاور مع أعضائه ومجتمع قطاع الطيران، لدعم كبار المسؤولين التنفيذيين فى إرساء ثقافة إيجابية فى مجال السلامة فى المؤسسات، بما يكفل تعزيز مستويات أداء السلامة والمرونة التشغيلية.

وتركز أجندة المؤتمر على تطوير برنامج تدقيق السلامة التشغيلية التابع للاتحاد الدولى للنقل الجوى (IOSA) وصولًا إلى نموذج قائم على المخاطر يتيح تخصيص عمليات التدقيق وفقًا لطبيعة المخاطر التى تواجهها شركات الخطوط الجوية. ويُعد التسجيل فى برنامج تدقيق السلامة التشغيلية أحد متطلبات العضوية فى الاتحاد الدولى للنقل الجوي

وتؤكد بيانات السلامة بأن شركات الطيران المُسجلة فى سجل البرنامج تشهد معدل حوادث أقل من نظيراتها غير المُسجلة فيه.

وحقق معدل الحوادث الإجمالى لشركات الطيران المُسجلة فى برنامج تدقيق السلامة التشغيلية فى عام 2021 نتيجة أفضل بست مرات مقارنةً بشركات الطيران غير المُسجلة فيه (0.45 مقابل 2.86). وتسجل مستويات السلامة فى القطاع تحسنًا ملموسًا، ويكتسب الالتزام بمنهجية قابلة للتعديل وقائمة على المخاطر والبيانات أهمية متزايدة فى سياق الحد من معدل الحوادث مستقبلًا. ويتعيّن على شركات الطيران الساعية إلى إحراز التقدم فى مستويات السلامة مواءمة برنامج تدقيق السلامة التشغيلية مع عوامل الخطر فى عملياتها.

وأضاف كرين: "برز برنامج تدقيق السلامة التشغيلية بوصفه المعيار الأمثل فى مجال السلامة التشغيلية لشركات الطيران. ونحظى اليوم بوصول أكبر إلى البيانات التشغيلية مقارنةً بالفترة التى شهدت إنشاء البرنامج قبل 20 عامًا تقريبًا، ما يعزز فعاليته. ويمكننا المساهمة فى تعزيز مستويات السلامة من خلال التركيز على المخاطر ذات الصلة والحفاظ على الحد الأدنى من معايير السلامة".

ويشهد المؤتمر كلمات رئيسية يلقيها كلٌ من السير تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات؛ وبيلى نولين، القائم بأعمال مدير إدارة الطيران الفيدرالية؛ ونك كرين، نائب الرئيس الأول لشؤون العمليات والسلامة والأمن لدى أياتا.